Trump diz que EUA podem continuar guerra com Irã por muito mais que quatro ou cinco semanas

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou "quatro a cinco semanas" de guerra com o Irã foram projetadas pelas forças americanas, mas o conflito pode ir além disso.

"Já estamos bem à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for o tempo, está tudo bem, custe o que custar, nós sempre faremos... e temos feito isso desde o início, projetamos de 4 a 5 semanas, mas temos capacidade para ir muito além disso", afirmou em coletiva nesta segunda-feira (2).

Mais cedo, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, disse que o país se preparou para um guerra longa.

"O Irã, ao contrário dos Estados Unidos, se preparou para uma guerra longa", escreveu Larijani na rede social X, no terceiro dia do conflito deflagrado com o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

De acordo com Larijani, o Irã se "defenderá ferozmente" e protegerá sua "civilização de seis mil anos" de antiguidade a qualquer custo. "Faremos com que nossos inimigos lamentem seu erro de cálculo", publicou.

"Como nos últimos 300 anos, o Irã não iniciou esta guerra, e nossas valentes Forças Armadas não participaram de ataques, exceto em legítima defesa", finalizou Larijani.

