Exército israelense diz que matou chefe de inteligência do Hezbollah

Hussein Moukalled teria sido morto em um ataque em Beirute no domingo, em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês

AFP

Publicado: 02/03/2026 às 10:24

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense na região de Deir Seryan, no sul do Líbano/RABIH DAHER/AFP

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo, em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.

"Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado", afirmou o exército em um comunicado.

Guerra , Hezbollah , Israel
