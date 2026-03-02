Exército israelense diz que matou chefe de inteligência do Hezbollah

Hussein Moukalled teria sido morto em um ataque em Beirute no domingo, em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense na região de Deir Seryan, no sul do Líbano (RABIH DAHER/AFP)

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo, em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.

"Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado", afirmou o exército em um comunicado.