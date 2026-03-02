Governo libanês proíbe atividades militares do Hezbollah e exige seu desarmamento

Decisão foi tomada depois que o Hezbollah lançou foguetes contra Israel, o que desencadeou uma resposta do Exército israelense

Bandeira do movimento xiita libanês Hezbollah (JOSEPH EID/AFP)

O governo libanês proibiu as atividades militares do movimento pró-iraniano Hezbollah e pediu que entregue suas armas ao Estado, anunciou nesta segunda-feira (2) o primeiro-ministro, Nawaf Salam, após uma reunião do Executivo.

A decisão foi tomada depois que o Hezbollah lançou foguetes contra Israel, o que desencadeou uma resposta do Exército israelense.

O primeiro-ministro libanês anunciou "a proibição imediata de todas as atividades militares e de segurança do Hezbollah" e exigiu que o grupo "entregue suas armas ao Estado libanês" e limite suas atividades à política.