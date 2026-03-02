Guarda Revolucionária do Irã anuncia ataque a gabinete do primeiro-ministro israelense

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou nesta segunda-feira (2) a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel.

"O gabinete do primeiro-ministro criminoso do regime sionista e a sede do comandante da força aérea do regime foram atacados", afirmou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.