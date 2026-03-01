Hezbollah diz que lançou foguetes e drones contra Israel. País diz que respondeu

O ataque do grupo teria ocorrido em represália à morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei

Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, durante uma reunião religiosa em Teerã, em 19 de fevereiro de 2026, no primeiro dia do mês sagrado muçulmano do Ramadã ( AFP)

O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou nesta segunda-feira (2, data local) que lançou foguetes e drones contra Israel durante a noite em represália pelo assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Em comunicado, o grupo disse que lançou "uma barreira de mísseis e um enxame de drones" contra Israel "em represália pelo sangue puro de... o aiatolá imã Sayyid Ali al Husseini Khamenei... e em defesa do Líbano e de seu povo, e em resposta aos repetidos ataques israelenses".

Resposta

Em resposta, o Exército israelense também informou que lançou uma onda de ataques contra o Hezbollah "em todo o Líbano", após disparos de foguetes reivindicados pelo grupo islamista xiita apoiado pelo Irã.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões em Beirute, a capital do Líbano.

Um comunicado militar indica que, "em resposta ao lançamento de projéteis do Hezbollah contra o Estado de Israel", as forças israelenses haviam "começado a atacar alvos da organização terrorista Hezbollah em todo o Líbano".