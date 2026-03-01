Mundo
Conflito
Reino Unido responde a ataque com drones contra uma de suas bases no Chipre
O ataque teria atingido a base da RAF no início da segunda-feira (horário local)
Publicado: 01/03/2026 às 22:34
Londres ( AFP)
As forças do Reino Unido começaram a responder a um suposto ataque com drones contra sua base militar no Chipre, disse o Ministério da Defesa nesta segunda-feira (2, data local), sem reportar vítimas.
O ataque atingiu a base da Real Força Aérea britânica (RAF) Akrotiri à meia-noite (horário local), disse o ministério, que acrescentou que suas forças estavam enfrentando uma "situação em andamento".
