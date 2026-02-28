° / °
Países do Golfo criticam ataques "covardes" do Irã na ONU

"Consideramos o Governo do Irã plenamente responsável por estes ataques e rechaçamos qualquer explicação para justificar este comportamento hostil ou manipular as leis do direito internacional", afirmou embaixador do Bahrein na ONU.

AFP

Publicado: 28/02/2026 às 19:43

Conselho da ONU/Frame/UN Web TV

Os Estados do Golfo condenaram neste sábado (28) os ataques "covardes" do Irã contra seus territórios como represália pelos bombardeios americanos e israelenses, em uma declaração conjunta lida pelo embaixador do Bahrein na ONU durante uma reunião de emergência no Conselho de Segurança.

"Consideramos o Governo do Irã plenamente responsável por estes ataques e rechaçamos qualquer explicação para justificar este comportamento hostil ou manipular as leis do direito internacional", afirmou Jamal Fares Alrowaiei.

A Carta das Nações Unidas "não justifica de nenhuma maneira estes ataques covardes", acrescentou, em nome dos seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Catar e Bahrein, assim como Síria e Jordânia.

