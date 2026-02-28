Sobe para 51 número de mortos em ataque a escola iraniana

Nem os EUA nem Israel ofereceram detalhes sobre a campanha militar deste sábado até agora

Uma coluna de fumaça se eleva após uma suposta explosão em Teerã, no Irã ( AFP)

Pelo menos 51 alunas morreram em um ataque atribuído a Israel em uma escola na província iraniana de Hormozgan, perto do estreito de Ormuz, indicou uma autoridade provincial citada pela imprensa estatal.

"No ataque israelense com mísseis desta manhã contra uma escola primária de meninas no condado de Minab, 51 alunas morreram até o momento e 60 ficaram feridas", indicou o governador do condado.

O balanço anterior registava 24 mortos neste ataque, que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, como parte da operação lançada com os Estados Unidos.

Pelo menos 45 outras pessoas ficaram feridas no ataque em Minab, na província de Hormozgan, no Irã. A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã tem uma base na cidade.

Ataque

Nem os EUA nem Israel ofereceram detalhes sobre a campanha militar deste sábado até agora. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao povo iraniano que "assuma o controle de seu governo" - um apelo extraordinário que sugeriu que os aliados poderiam estar buscando o fim da teocracia do país após décadas de tensões.

O ataque rapidamente se expandiu além do Irã. A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã disse que respondeu lançando uma "primeira onda" de drones e mísseis visando Israel, onde um alerta nacional foi emitido enquanto o exército dizia que derrubaria o fogo iraniano.

Enquanto isso, o Bahrein disse que um ataque com mísseis teve como alvo o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA no reino insular. Testemunhas ouviram sirenes e explosões no Kuwait lar do Exército Central dos EUA. Explosões também puderam ser ouvidas no Catar.





O Iraque e os Emirados Árabes Unidos fecharam seu espaço aéreo, e sirenes soaram na Jordânia. Estilhaços de um ataque à capital dos Emirados Árabes Unidos mataram uma pessoa, disse a mídia estatal, a primeira fatalidade conhecida no contra-ataque iraniano.

Os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, por sua vez, prometeram retomar ataques às rotas de navegação do Mar Vermelho e a Israel de acordo com dois altos funcionários houthis. Eles falaram sob condição de anonimato porque não houve anúncio oficial da liderança houthi.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel - que considera o Irã seu arqui-inimigo - disse que o ataque conjunto foi para "remover uma ameaça existencial representada" pelo Irã. "Nossa operação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos", disse Netanyahu.

Os alvos na campanha israelense incluíam o exército do Irã, símbolos do governo e alvos de inteligência, de acordo com um oficial informado sobre a operação.

Em retaliação, o Irã lançou ataques contra Israel, levando vários hospitais israelenses a ativarem protocolos de emergência incluindo a transferência de pacientes e cirurgias para instalações subterrâneas.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast. (Estadão)