Congresso argentino aprova reforma trabalhista de Milei

Senado argentino. ( Juan Mabromata / AFP)

O Congresso argentino aprovou na noite desta sexta-feira (27) a reforma trabalhista impulsionada pelo presidente Javier Milei, uma vitória para o dirigente libertário em sua tentativa de fomentar a contratação mediante a flexibilização das normas trabalhistas.

A lei, um dos projetos-símbolo de Milei, reduz as indenizações por demissão, limita o direito de greve e habilita a ampliação da jornada de trabalho, entre outras mudanças.

O Senado aprovou o texto com 41 votos a favor, 28 contrários e duas abstenções, apesar da resistência dos sindicatos.