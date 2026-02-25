Advogado de Maduro acusa governo dos EUA de bloquear pagamento de honorários

Maduro e sua mulher estão presos nos EUA, onde aguardam julgamento por narcotráfico

Um advogado do ex-presidente Nicolás Maduro acusou as autoridades americanas de bloquear o pagamento de seus honorários por autoridades venezuelanas, em documento judicial divulgado nesta quarta-feira (25) em Nova York.

Maduro e sua mulher estão presos no estado, onde aguardam julgamento por narcotráfico.

Em carta datada de 20 de fevereiro, o advogado Barry Pollack explica ao juiz Alvin Hellerstein que solicitou ao Departamento do Tesouro autorização especial para receber seus honorários das autoridades venezuelanas, que estão sujeitas a sanções americanas.

Segundo Pollack, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) permitiu inicialmente que ele recebesse pagamentos por representar Maduro e sua mulher. Mas a autorização foi revogada horas depois no caso de Maduro, denunciou o advogado.

“Ao se negar a autorizar o governo venezuelano a pagar os custos da defesa legal do Sr. Maduro, o Ofac obstrui sua capacidade de obter os serviços de um advogado e, consequentemente, seu direito constitucional de ser representado pelo advogado de sua escolha”, escreveu Pollack.

O advogado ressaltou que, nesta etapa, não solicitou nenhuma iniciativa por parte do juiz, e que apenas deseja informá-lo da situação. No entanto, “se o Ofac não der seguimento ao pedido de restabelecimento da autorização inicial, ou negá-lo, o Sr. Maduro apresentará nos próximos dias uma moção formal, para solicitar uma intervenção do tribunal”, anunciou.

Maduro e sua mulher foram acusados formalmente de tráfico de drogas por um tribunal de Manhattan, e estão detidos em uma prisão federal no Brooklyn. Eles deveriam comparecer novamente ao tribunal em 26 de março.