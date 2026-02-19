Terremoto de magnitude 4,1 atinge região de Lisboa

O epicentro do tremor ocorreu às 12h14 (horário local), próximo à cidade de Alenquer, cerca de 45 km ao norte da capital portuguesa

Um terremoto de magnitude 4,1 foi registrado, nesta quinta-feira (19), na região de Lisboa. De acordo com o IPMA, o epicentro do tremor ocorreu às 12h14 (horário local), próximo à cidade de Alenquer, cerca de 45 km ao norte da capital portuguesa.

Ainda segundo IPMA, os tremores ocorreram a uma profundidade de 15 km. Até o momento, não há relatos de feridos.

Os sismos também foram sentidos nos concelhos de Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal).