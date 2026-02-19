Ex-presidente da Coreia do Sul é condenado à prisão perpétua por impor lei marcial

Um promotor chegou a exigir pena de morte para Yoon, argumentando que suas ações representavam uma ameaça à democracia e mereciam a punição mais severa

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, participa da terceira sessão da Reunião de Líderes do G20 no Rio de Janeiro, Brasil, em 19 de novembro de 2024 ( AFP)

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi condenado à prisão perpétua por ter imposto lei marcial em 3 de dezembro de 2024, quando também mandou tropas cercarem o prédio do poder legislativo. Yoon foi considerado culpado de rebelião por mobilizar forças militares e policiais em uma tentativa ilegal de tomar a Assembleia Nacional. Ele pode recorrer da decisão.

Um promotor chegou a exigir pena de morte para Yoon, argumentando que suas ações representavam uma ameaça à democracia e mereciam a punição mais severa. Apoiadores do réu se manifestavam do lado de fora do tribunal, já seus críticos se reuniram nas proximidades, exigindo a pena de morte.

O tribunal também condenou ex-oficiais militares e policiais envolvidos na execução do decreto de lei marcial, incluindo o ex-ministro da Defesa Kim Yong Hyun, que recebeu uma pena de 30 anos de prisão por seu papel central no planejamento da medida e na mobilização do exército. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.