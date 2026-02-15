Obama reage pela primeira vez a vídeo racista publicado por Trump: 'parece não haver vergonha'

Segundo Obama, "parece haver qualquer vergonha" em relação a isso por parte de "pessoas que antes sentiam que era preciso ter algum tipo de decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo".

Em reação inédita, Obama responde as acusações de Trump desencadeadas pelo caso Epstein (AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama reagiu pela primeira vez ao vídeo racista publicado pelo atual chefe do executivo americano, Donald Trump. A postagem retratava Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. “A maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente preocupante”, afirmou o ex-presidente em entrevista ao podcaster Brian Tyler Cohen publicada no sábado, 14.

Segundo Obama, “parece haver qualquer vergonha” em relação a isso por parte de “pessoas que antes sentiam que era preciso ter algum tipo de decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo”. “Mas a razão pela qual destaco que não acredito que a maioria do povo americano aprove isso é porque, no fim das contas, a resposta virá do próprio povo americano”, disse.

Trump publicou o vídeo racista no dia 5 de fevereiro na rede Truth Social. A imagem de 2 segundos foi incluída ao final de uma postagem que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020.

Após a reação negativa da publicação, o vídeo foi apagado, mas Trump não se desculpou. “Eu não cometi nenhum erro. Quer dizer, eu analiso milhares de coisas. E eu vi o começo [do vídeo]. Estava tudo bem”, disse após ser questionado por jornalistas enquanto embarcava no avião presidencial. “Alguém deixou passar um detalhe muito pequeno. Aliás, repito, não fui eu que fiz isso foi outra pessoa. Foi uma republicação, não fomos nós que fizemos [o vídeo]”, completou Trump.