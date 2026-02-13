Trump diz que visitará a Venezuela

O presidente americano disse que a data da visita ainda não foi decidida

Donald Trump, presidente dos EUA ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (13) que visitará a Venezuela, embora não tenha especificado a data.

"Visitarei a Venezuela", disse ao responder a uma pergunta de um jornalista na Casa Branca, embora depois tenha acrescentado, a respeito da data: "Ainda não decidimos".

Trump ordenou uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro que terminou com a captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, a intervenção mais grave na região desde a remoção de Manuel Noriega do Panamá em 1989.