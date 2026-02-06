EUA impõem novas sanções petrolíferas ao Irã

A medida ocorre poucas horas depois das negociações indiretas sobre um acordo do programa nuclear entre representantes dos governos de Teerã e Washington

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O Departamento de Estado norte-americano anunciou nesta sexta-feira (06), o reforço de sanções petrolíferas contra o Irã. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos declarou que ao contrário de promover o bem-estar do seu povo e de recuperar as suas frágeis infraestruturas, o regime iraniano continua a financiar atividades desestabilizadoras em todo o mundo e a intensificar a repressão interna.

“As novas sanções materializam o empenho do presidente Donald Trump em reduzir as exportações ilícitas de petróleo e de produtos petroquímicos e manter a pressão máxima sobre o regime iraniano. A decisão implica em 15 entidades, duas pessoas e 14 navios da frota fantasma ligada ao comércio ilegal de petróleo, incluindo embarcações com bandeira da Turquia, Índia e Emirados Árabes”, diz o comunicado da instituição dos Estados Unidos.

A partir de então ficam congelados todos os bens detidos nos EUA pelos indivíduos e entidades visados, que também estão proibidos de manterem relações comerciais com entidades norte-americanas.

A medida ocorre poucas horas depois das negociações indiretas sobre um acordo do programa nuclear do país, realizadas na capital de Omã, entre representantes dos governos de Teerã e Washington. As delegações disseram que o encontrou foi produtivo, além de prometerem inclusive dar seguimento às conversações em novas reuniões que ainda serão marcadas.