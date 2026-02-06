Italianos protestam contra presença do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA afirmou que nenhum agente do ICE está a cargo da segurança da equipe norte-americana na competição

Protesto contra o ICE em Milão, na Itália (Piero Cruciatti/AFP)

Centenas de manifestantes tomaram hoje as ruas de Milão, onde será realizada a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, exigindo o afastamento dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) do evento, assim como o fim das suas operações no território norte-americano.



Em inúmeros cartazes empunhados pelos manifestantes trazem dizeres contra as políticas da administração Trump e críticas ao vice-presidente dos EUA, JD Vance, e ao secretário de Estado Marco Rubio, que já se encontram na cidade italiana para a cerimônia oficial das olimpíadas.

“ICE, Vance, Rubio fora de todos os lugares. Milão é repugnante e cúmplice do genocídio e do imperialismo norte-americano”, lê-se numa das faixas do protesto.

A presença de agentes de imigração do ICE, anunciada na semana passada pelo governo, não foi bem recebida por muitos cidadãos italianos, inclusive o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, que descreveu o Serviço de Imigração dos EUA como uma ‘milícia que mata’ e que invade casas sem autorização. “O ICE não é bem-vindo em Milão”, disse.

Por sua vez, o porta-voz do ICE declarou que o Serviço de Segurança Interna (HSI) irá apoiar o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado norte-americano. “Assim como o país anfitrião, na avaliação e mitigação dos riscos relacionados com organizações criminosas transnacionais. Todas as operações de segurança conduzidas pelos agentes norte-americanos vão decorrer sob a legislação de Itália”, acrescentou.

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA afirmou também que nenhum agente do ICE está a cargo da segurança da equipe norte-americana na competição.



Já o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, reiterou que apenas o Serviço de Segurança Interna (HSI) integrará o dispositivo de segurança, garantindo que a função da agência terá um caráter estritamente operacional e que a sua presença no país não é, de modo algum, uma iniciativa súbita e unilateral que comprometa a soberania nacional da Itália.