Rússia e Ucrânia concordam com troca de prisioneiros nas negociações em Abu Dhabi

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia ( AFP)

O enviado presidencial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmou nesta quinta-feira (05) que no encontro trilateral, em Abu Dhabi, entre a delegação ucraniana e russa, mediadas pelos norte-americanos, que visaram chegar ao fim do conflito entre os dois países, ficou acordado a troca 314 prisioneiros, a primeira deste tipo depois de cinco meses.

“Este resultado foi alcançado através de negociações de paz detalhadas e produtivas. Apesar de ainda haver muito trabalho a ser feito, passos como este demonstram que o envolvimento diplomático contínuo está produzindo resultados tangíveis e impulsionando os esforços para terminar à guerra na Ucrânia”, avaliou Witkoff, acrescentando que as discussões vão continuar, com a expectativa de avanços adicionais nas próximas semanas.

Para a Rússia também houve progressos nas reuniões que aconteceram nos Emirados Árabes Unidos. O enviado russo para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, reportou que há progressos, embora tenha assinalado tentativas do que classificou ‘instigadores da guerra europeus’ que pretendem obstruir o processo das negociações. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou está sempre disposto a dialogar, desde que sejam sérias as tentativas de restabelecer os canais diplomáticos, uma crítica aos comentários que considerou ‘patéticos’ de líderes europeus que sugeriram telefonar para Vladimir Putin.

Esta posição ocorre após o presidente da França, Emmanuel Macron, ter sugerido que Paris buscava restabelecer os contatos diplomáticos com Moscou, com conversas preparatórias a nível técnico.

Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as negociações de paz não foram fáceis, mas confirmou que serão retomadas em breve. Mas, saudou a decisão da troca de prisioneiros na rede social X. “Vamos continuar a trabalhar para libertar o nosso povo do cativeiro. Temos de trazer todos de volta e certamente vamos fazer. Estamos a trabalhar cada nome, para que cada família possa finalmente receber os seus entes queridos de regresso a casa”, escreveu.

Zelensky também destacou que todas as garantias de segurança concedidas à Kiev iriam reforçar a segurança desta parte da Europa.

Por sua vez, o principal conselheiro presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, indicou que as conversações de paz foram construtivas. “Estou grato aos Estados Unidos e aos Emirados Árabes Unidos pela organização e mediação de qualidade”, acrescentou.