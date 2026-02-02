Zelensky diz que nova reunião trilateral com os EUA e a Rússia acontece esta semana

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (SIMON WOHLFAHRT / AFP)

O presidente da Ucrânia, adiantou Volodymyr Zelensky, anunciou que a próxima rodada de negociações trilaterais com a Rússia e os Estados Unidos, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos foram estabelecidas para os dias 4 e 5 de fevereiro.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também confirmou a reunião e destacou que a Rússia e a Ucrânia conseguiram até agora diminuir as suas diferenças em alguns pontos, no entanto ainda não fizeram progressos semelhantes no que se refere ao que classificou de questões mais complexas.

Era previsto anteriormente que seriam retomadas no domingo (01), mas Zelensky avançou que o adiamento da reunião se deveu ao cenário de instabilidade no Oriente Médio, por causa da tensão entre Washington e Teerã.

Segundo Zelensky, no primeiro encontro entre as delegações dos três países foi realizada há cerca de uma semana se discutiu uma trégua parcial nos ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucraniana, que sofre com cortes de luz num rigoroso inverno de temperaturas negativas. Na questão territorial, o governo de Kiev reiterou que o país não está disposto a concordar com as condições impostas por Moscou, que exige o completo controle russo do Donbass. "Até ao momento não encontramos um compromisso na questão territorial da região de Donetsk, na parte leste da Ucrânia", apontou.

Mas, Zelensky admite aceitar a proposta de Washington de uma zona econômica livre, sem presença militar, na área atualmente controlada pelos ucranianos, desde que estes territórios não fiquem sob a soberania da Rússia.

Enquanto isso, a empresa de energia da Ucrânia afirmou hoje que as forças russas atacaram uma das suas empresas de carvão na região de Dnipropetrovsk pela segunda vez em 24 horas. A empresa comunicou que os prédios administrativos foram danificados durante o bombardeio. Kiev acrescentou que Moscou tem atacado com drones as infraestruturas ferroviárias em Konotop, na região de Sumy, pelo segundo dia consecutivo. Além disso, o Ministério da Defesa russo informou que capturou a cidade de Prydorozhnie na região de Zaporizhzhia.

Zelensky também assegurou que houve novas ofensivas a instalações de energia nas regiões da linha da frente. "Ao mesmo tempo, não se registraram ataques dirigidos por mísseis russos contra infraestruturas energéticas. Tal como nos dias anteriores, o exército russo continua concentrado no terror contra a nossa logística - principalmente as infra-estruturas ferroviárias. Em particular, houve ataques na região de Dnipro e em Zaporizhzhia, visando especificamente instalações ferroviárias", disse.

Já o enviado especial da administração Trump, Steve Witkoff, que esteve reunido no sábado, na Flórida, com o emissário russo, Kiril Dmitriev, descreveu o encontro como produtivo.