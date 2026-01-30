Israel anuncia a reabertura da passagem de Rafah no domingo (1º)

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, era uma das únicas vias que conectava o enclave ao mundo exterior, através da passagem de ajuda humanitária

A passagem de Rafah ( AFP)

A Coordenação das Atividades do Governo nos Territórios (COGAT), unidade do Ministério israelense da Defesa que opera nos territórios palestinos ocupados, anunciou que Israel irá reabrir a passagem de Rafah nos dois sentidos para circulação de pedestres no próximo domingo (1).

“A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão permitidas em coordenação com o Egito. Após prévia verificação de segurança dos indivíduos por Israel e sob a supervisão da missão da União Europeia, de forma semelhante ao mecanismo implementado em janeiro de 2025. Mas, aqueles que deixaram Gaza durante o conflito poderão regressar somente após autorização prévia de segurança por Israel, com a identificação e triagem de pessoas que será feita pela missão da União Europeia e pelas Forças de Defesa de Israel (FDI), realizado num corredor designado”, diz a nota da COGAT.

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, era uma das únicas vias que conectava o enclave ao mundo exterior, através da passagem de ajuda humanitária, que foi bloqueada desde maio de 2024, com a exceção de janeiro de 2025. O bloqueio da passagem era justificado por Tel Aviv pelo alegado uso para contrabando de armas para o Hamas.

Também na segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel resgataram os restos mortais do corpo do último refém capturado pelo Hamas, finalizando oficialmente a primeira fase do acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos e assinado entre Israel e o Hamas, em outubro do ano passado.

No entanto, o exército israelense afirmou hoje que eliminou três terroristas que saíram de um túnel subterrâneo na zona de Rafah. Além disso, as FDI disseram que foram realizados ataques adicionais nas áreas para onde outros integrantes do grupo tentavam fugir. “As forças israelenses continuam as buscas na área para localizar e eliminar todos os terroristas”, informou o exército.

Já a segunda fase do acordo prevê a saída das tropas israelenses de Gaza e a desmilitarização e o desarmamento do Hamas, que deverá ser iniciada em breve.

O conflito em Gaza causou mais de 71 mil mortos, milhares de feridos e uma catástrofe humanitária sem precedentes na região.