AERONAVE

Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia

A aeronave decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta e perdeu o contato com as torres de controle minutos antes de sua aterrissagem

AFP

Publicado: 28/01/2026 às 17:22

Aeronave da Satena Airlines/FEDERICO PARRA / AFP

Um avião comercial com 15 pessoas a bordo desapareceu na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, informou a companhia aérea estatal Satena nesta quarta-feira (28).

A aeronave, com 13 passageiros e dois tripulantes, decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta e perdeu o contato com as torres de controle pouco antes do meio-dia, minutos antes de sua aterrissagem.

"Tinha sua aterrissagem prevista para cerca das 12h05 (14h05 em Brasília)" no município próximo de Ocaña, declarou a companhia aérea em um comunicado. Os protocolos de segurança e rastreamento foram ativados, segundo a autoridade aérea.

