Trump ameaça ataque ao Irã devido à falta de acordo sobre programa nuclear

Presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista coletiva (SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou mais uma vez atacar o Irã caso não haja um acordo sobre o programa de desenvolvimento de armas nucleares do país.

“Uma enorme armada está a caminho do Irã. Uma frota maior do que a enviada para a Venezuela, liderada pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln. A armada está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e violência, se necessário”, avisou Trump em sua rede social, acrescentando que um possível ataque será muito pior do que os que foram realizados em junho de 2025 contra os centros de enriquecimento de urânio iraniano.

O superporta-aviões USS Abraham Lincoln já chegou ao Oriente Médio desde segunda-feira (26) e se encontra estacionado no Oceano Índico.

Trump sobe a pressão para que Teerã negocie a assinatura de um acordo, segundo suas palavras, justo e equitativo que não inclua as armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje o Irão que “O tempo está se esgotando”, alertou hoje presidente norte-americano.

O porta-voz da Comissão Europeia para os Assuntos Externos e Política de Segurança, Anouar El Anouni, reagiu ao reforço da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e o fato de Trump não descartar uma intervenção militar no território iraniano. “A Comissão Europeia considera que qualquer escalada militar no Irã pode ter graves repercussões na estabilidade da região e apela pela contenção e que é preciso dar uma oportunidade à diplomacia”, declarou El Anouni.

Em contrapartida, Teerã disse que os navios norte-americanos não são dissuasão, avisando que qualquer ataque teria como resposta uma força capaz de desestabilizar toda a região.

"Trump fala muito, mas deve estar seguro de que receberá a resposta no campo de batalha. Se os inimigos cometerem um ato agressivo, receberão uma resposta letal e dissuasora, e as bases norte-americanas na região serão um dos principais objetivos, afirmou Majid Mousavi, comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária Islâmica.

Enquanto isso, Israel também prometeu uma resposta decisiva a qualquer ataque.

A questão do alegado arsenal nuclear iraniano tem sido discutido há anos, tendo os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, além da Alemanha e da União Europeia terem acordado em 2015 com Teerã a redução do enriquecimento de urânio para o desenvolvimento de armas nucleares durante um período mínimo de dez anos, assim como o fim das sanções contra o Irã.

Entretanto, em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, Washington decidiu se retirar do acordo, argumentando que este causaria uma corrida ao armamento nuclear no Oriente Médio. Os Estados Unidos ainda impôs novamente as sanções contra o Irã.