Mundo
EUA
Trump diz que 'adoraria' envolver Corina Machado na transição venezuelana
Líder da oposição venezuelana María Corina Machado entregou a Trump sua medalha do Prêmio Nobel da Paz
Publicado: 20/01/2026 às 16:37
O presidente dos EUA, Donald Trump ( SAUL LOEB / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que a “adoraria” envolveu a líder da oposição María Corina Machado na transição política na Venezuela.
Machado entregou a Trump sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que recebeu em dezembro.
Machado é "uma mulher incrivelmente gentil que fez algo realmente incrível. Estamos conversando com ela, talvez possamos envolvê-la de alguma forma, eu adoraria", declarou.
Veja também:
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes