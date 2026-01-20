ONU acusa Israel de ataque ilegal contra a UNRWA após ordenar demolição do complexo da agência

O governo de Tel Aviv tem criticado a UNRWA pelas alegadas ligações pró-palestinas e acusou a organização de ter funcionários ligados ao Hamas

Estrutura demolida dentro da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) (ILIA YEFIMOVICH / AFP)

Nesta terça-feira (20), a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) denunciou um ataque ilegal das forças israelenses, que confiscaram os equipamentos dos funcionários da sede do organismo em Jerusalém Oriental. Logo depois a equipe foi expulsa do complexo da UNRWA, no bairro de Sheikh Jarrah, e os prédios foram demolidos.

O diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Frierich, declarou que o ataque sem precedentes constituiu uma grave violação do direito internacional, assim como atinge a imunidade das Nações Unidas.

O porta-voz da agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, Jonathan Fowler, também afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.

Segundo Philippe Lazzarini, comissário da UNRWA, esta ação surge na sequência de outras medidas tomadas pelas autoridades israelenses para apagar a identidade dos refugiados da Palestina. Em 12 de janeiro, as forças israelenses invadiram um centro de saúde da UNRWA em Jerusalém Oriental e ordenaram o seu encerramento. O fornecimento de água e eletricidade às instalações da UNRWA, incluindo os edifícios de saúde e de educação, deverá também ser cortado nas próximas semanas. Esta situação é o resultado direto da legislação aprovada pelo parlamento de Israel em dezembro, que reforçou as leis anti-UNRWA existentes, adotadas em 2024.

"Um novo nível de desafio aberto e deliberado ao direito internacional, incluindo os privilégios e imunidades das Nações Unidas, por parte do Estado de Israel", acrescentou Lazzarini.

O governo de Tel Aviv tem criticado a UNRWA pelas alegadas ligações pró-palestinas e acusou a organização de ter funcionários ligados ao Hamas.

“O complexo não tem imunidade e a demolição foi realizada de acordo com as leis israelenses e internacionais", justificou o Ministério das Relações Exteriores de Israel.