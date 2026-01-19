População da China diminui e atinge níveis históricos

Beijing, China (WANG ZHAO / AFP)

Os novos índices divulgados pelo governo de Pequim apontam que mais uma vez a população do país voltou a cair em 2025, atingindo o valor mais baixo já registrado.

A população chinesa diminuiu pelo quarto ano consecutivo, atingindo a taxa de natalidade mais baixa desde 1949. Apesar dos esforços do governo chinês para aumentar a natalidade, a queda nas taxas atingiu níveis mínimos históricos, depois de décadas de um controle governamental rigoroso.

As autoridades da China adotaram novas medidas para incentivar famílias mais numerosas, desde a tributação dos preservativos e contraceptivos até a oferta de educação pré-escolar isenta de impostos.

A população da China era de 1,404 bilhões de pessoas no ano passado, cerca de três milhões menos do que em 2024. Enquanto os nascimentos também reduziram, descendo para 7,92 milhões em 2025, contra 9,54 milhões no ano anterior, o menor número desde a fundação da República Popular. Antes o país mais populoso do mundo, a China já foi ultrapassada pela Índia em 2023.

Como muitos outros países, a China tem enfrentado uma taxa de fertilidade em declínio. Segundo os dados do Banco Mundial, a taxa de fertilidade chinesa era de apenas 1 em 2023, muito abaixo dos 2,1 considerados a "taxa de substituição" necessária para manter uma população estável.

No entanto, durante décadas, o governo chinês aplicou a chamada "política do filho único", impedindo as famílias de terem mais do que um bebê. Mas, após anos de declínio da população, em 2015, o número permitido de filhos foi acrescido para dois e, em 2021, para três. Mesmo assim as taxas continuam a cair.

O governo chinês já inseriu diversas políticas públicas para apoiar as famílias e promover o nascimento de crianças. Para estimular as pessoas a constituírem ou aumentarem as suas famílias e aliviarem os encargos financeiros, a China também oferece subsídios para a guarda de crianças para o primeiro, segundo e terceiro filhos até aos três anos de idade. Ao abrigo deste regime, as famílias receberão ainda o chamado "bônus de fertilidade" de 3 600 yuan (mais de 430 euros) por criança, por ano, até aos três anos de idade.