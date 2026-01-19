Presidente da Bulgária anuncia sua demissão

A renúncia vem acompanhada de inúmeras especulações generalizadas de que Radev irá formar seu próprio partido político para concorrer nas próximas eleições parlamentares

Presidente da Bulgária, Rumen Radev (NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, anunciou hoje a sua demissão e irá apresentá-la amanhã ao Tribunal Constitucional.

A declaração oficial à nação ocorre depois de nove anos que Radev ocupa o cargo, tendo sido eleito presidente em 2016 e novamente em 2021. Além de acontecer num momento também em que o país se encontra sem governo, após a demissão do executivo em dezembro do ano passado, após uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução da moeda do euro.

"Hoje, me dirijo a vocês pela última vez como presidente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos que é um dos principais motivos desta decisão", discursou Radev pela televisão estatal búlgara.

A renúncia vem acompanhada de inúmeras especulações generalizadas de que Radev irá formar seu próprio partido político para concorrer nas próximas eleições parlamentares. Ele ainda manifestou ceticismo sobre a recente decisão da Bulgária de aderir ao euro e também expressou opiniões favoráveis a Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

Radev deveria ocupar a presidência até janeiro de 2027 e caso a sua demissão seja aprovada pelo Tribunal Constitucional, o cargo será exercido pela vice-presidente Iliana Iotova até as eleições presidenciais, em novembro