Portugal tem 2º turno inesperado nas eleições presidenciais

Candidato da extrema direita era o favorito, mas ficou em segundo no 1º turno, com 24%. Ele enfrentará o socialista de centro-esquerda, que obteve 31%, no 2º turno das eleições de Portugal em fevereiro

Portugal vai às urnas neste domingo em meio a possível avanço da extrema direita (Foto: Consulado de Portugal)

O líder do partido de extrema direita Chega, André Ventura, ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de Portugal neste domingo (18), em um resultado surpreendente, e enfrentará um adversário de centro-esquerda em um segundo turno no próximo mês, o que pode representar mais um avanço político para os partidos de extrema direita em crescimento na Europa, de acordo com resultados quase completos.

Com quase 98% dos votos contados, Ventura capturou 24% dos votos e ficou em segundo lugar, atrás do candidato socialista de centro-esquerda António José Seguro, que liderou com quase 31%. Eles se enfrentarão em uma segunda rodada de votação entre os dois principais candidatos em 8 de fevereiro.

O forte desempenho de Ventura foi outro marco na guinada da Europa para a extrema direita, à medida que partidos populistas têm alcançado, ou se aproximado, das alavancas do poder nos últimos anos.

O aumento do apoio público ao Chega o tornou o segundo maior partido no parlamento de Portugal no ano passado, apenas seis anos após sua fundação. Ventura e seus apoiadores foram encorajados pela ascensão mais ampla de partidos nacionalistas de ideologia semelhante em toda a Europa, como na França, Alemanha, Itália e na vizinha Espanha.

Outros nove candidatos concorreram em um campo recorde nas eleições presidenciais, mas nenhum chegou perto dos mais de 50% necessários para uma vitória no primeiro turno.

O vencedor substituirá o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de dois mandatos de cinco anos.