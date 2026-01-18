Acidente ferroviário deixa mais de 20 mortos na Espanha

Aproximadamente 100 pessoas ficaram ferinas no acidente com trem que descarrilou e colidiu com outro que seguia em sentido contrário

Acidente ocorreu na província espanhola de Córdoba (Reprodução/Redes Sociais)

Mais de 20 pessoas morreram neste domingo em um acidente entre dois trens que transportavam centenas de passageiros, na província espanhola de Córdoba, informou à AFP a Guarda Civil.

O acidente, que ocorreu quando um trem descarrilou e colidiu com outro que seguia em sentido contrário, também deixou pelo menos 100 pessoas gravemente feridas, segundo informações extraoficiais. De acordo com os serviços de emergência da região da Andaluzia, em postagens no X, são 25 feridos.

"Acompanhamos com grande preocupação o acidente grave entre dois trens de alta velocidade em Adamuz", publicou no X a Casa Real espanhola, que expressou condolências aos familiares das vítimas.

Por causa do acidente, as linhas ferroviárias de alta velocidade entre Madri e o sul da Espanha não vão operar nesta segunda (19), anunciou a entidade que administra a rede.

*Matéria em atualização