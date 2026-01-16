° / °
Mundo
ANÚNCIO

Presidente interina da Venezuela nomeia novo ministro da Comunicação

Delcy Rodríguez afirmou que Miguel Pérez Pirela foi convocado para fortalecer "a batalha comunicacional em defesa da verdade"

AFP

Publicado: 16/01/2026 às 22:51

Seguir no Google News Seguir

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez/JUAN BARRETO / AFP

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (JUAN BARRETO / AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta sexta-feira (16) três novas mudanças em seu gabinete, que incluem o Ministério da Comunicação e Informação.

Essas nomeações e a reforma do setor petrolífero, anunciada na véspera, acontecem em meio a uma mudança na relação com os Estados Unidos, após a captura e deposição forçada do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Delcy, que era vice-presidente e assumiu o governo interinamente, anunciou nas redes sociais Miguel Pérez Pirela, "filósofo, escritor e comunicador", como novo responsável pela Comunicação, convocado para fortalecer "a batalha comunicacional em defesa da verdade" no país sul-americano.

Freddy Ñáñez, que chefiava o ministério desde 2020, foi nomeado ministro do Meio Ambiente. Delcy também substituiu o ministro dos Transportes pelo vice-almirante Aníbal Coronado, militar do círculo mais próximo de Maduro.

Veja também:

Nos dias seguintes ao ataque dos Estados Unidos, a presidente interina substituiu o chefe da guarda presidencial e o ministro da Economia.

O presidente americano Donald Trump informou nesta semana que conversou por telefone com Delcy, o primeiro contato público entre os dois desde a derrubada de Maduro.

Trump se referiu à venezuelana como "uma pessoa formidável", o que marcou uma reviravolta na relação entre Washington e Caracas.

 

Delcy Rodríguez , Presidente interina , venezuela
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP