Presidente interina da Venezuela nomeia novo ministro da Comunicação

Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (JUAN BARRETO / AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta sexta-feira (16) três novas mudanças em seu gabinete, que incluem o Ministério da Comunicação e Informação.

Essas nomeações e a reforma do setor petrolífero, anunciada na véspera, acontecem em meio a uma mudança na relação com os Estados Unidos, após a captura e deposição forçada do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Delcy, que era vice-presidente e assumiu o governo interinamente, anunciou nas redes sociais Miguel Pérez Pirela, "filósofo, escritor e comunicador", como novo responsável pela Comunicação, convocado para fortalecer "a batalha comunicacional em defesa da verdade" no país sul-americano.

Freddy Ñáñez, que chefiava o ministério desde 2020, foi nomeado ministro do Meio Ambiente. Delcy também substituiu o ministro dos Transportes pelo vice-almirante Aníbal Coronado, militar do círculo mais próximo de Maduro.

Nos dias seguintes ao ataque dos Estados Unidos, a presidente interina substituiu o chefe da guarda presidencial e o ministro da Economia.

O presidente americano Donald Trump informou nesta semana que conversou por telefone com Delcy, o primeiro contato público entre os dois desde a derrubada de Maduro.

Trump se referiu à venezuelana como "uma pessoa formidável", o que marcou uma reviravolta na relação entre Washington e Caracas.