'Não haverá enforcamentos hoje nem amanhã', afirma chanceler do Irã
Publicado: 14/01/2026 às 22:50
Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Foto: Reprodução/X)
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta quarta-feira (14) que não haverá execuções "nem hoje nem amanhã", apesar de promessas anteriores de Teerã de acelerar os julgamentos contra manifestantes antigovernamentais.
Em entrevista à emissora americana Fox News, Araghchi insistiu que, após dez dias de protestos contra o custo de vida no Irã, houve três dias de violência orquestrada por Israel, e que a calma já havia sido restabelecida.
"Tenho certeza de que não há nenhum plano para realizar enforcamentos", afirmou Araghchi.