° / °
Mundo
JULGAMENTOS

'Não haverá enforcamentos hoje nem amanhã', afirma chanceler do Irã

"Tenho certeza de que não há nenhum plano para realizar enforcamentos", afirmou Araghchi

AFP

Publicado: 14/01/2026 às 22:50

Seguir no Google News Seguir

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi/Foto: Reprodução/X

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Foto: Reprodução/X)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta quarta-feira (14) que não haverá execuções "nem hoje nem amanhã", apesar de promessas anteriores de Teerã de acelerar os julgamentos contra manifestantes antigovernamentais.

Em entrevista à emissora americana Fox News, Araghchi insistiu que, após dez dias de protestos contra o custo de vida no Irã, houve três dias de violência orquestrada por Israel, e que a calma já havia sido restabelecida.

"Tenho certeza de que não há nenhum plano para realizar enforcamentos", afirmou Araghchi.

Estados Unidos , Unidos
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP