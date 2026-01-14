° / °
Trump diz que teve conversa "muito boa" com Rodríguez

O petróleo e a segurança estiveram entre tópicos da conversa

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/01/2026 às 19:59

Delcy Rodríguez e Donald Trump (JUAN BARRETO / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que teve uma conversa "muito boa" na manhã desta quarta-feira, 14, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Estamos fazendo um progresso tremendo, enquanto ajudamos a Venezuela a se estabilizar e se recuperar", disse ele na Truth Social.

Segundo o republicano, muitos tópicos foram discutidos, incluindo petróleo, minerais, comércio e segurança nacional.

"Esta parceria entre os Estados Unidos da América e a Venezuela será espetacular PARA TODOS. A Venezuela em breve será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca!", acrescentou.

 

