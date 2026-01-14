Irã deve executar hoje jovem detido durante protestos, dizem ativistas

Organizações de direitos humanos afirmam que processo contra Erfan Soltani foi acelerado, sem transparência e sem garantias legais

Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso em uma onda de protestos que acontece há 16 dias no Irã (Reprodução/Redes sociais)

Autoridades iranianas devem levar adiante, nesta quarta-feira (14/1), a execução de Erfan Soltani, de 26 anos, preso após atos de protesto na cidade de Karaj. A informação foi divulgada pela ONG Hengaw, entidade curda iraniana que monitora violações de direitos humanos no país.

Segundo a organização, o jovem foi condenado à morte em um processo marcado por irregularidades. Entre as principais denúncias estão a ausência de defesa técnica, a falta de informações claras sobre as acusações e a restrição de acesso da família aos detalhes do julgamento.

Para a ONG, a condução do caso reforça a preocupação de que a pena capital esteja sendo usada como instrumento de intimidação contra manifestantes. “O andamento rápido e pouco transparente do processo levanta sérias dúvidas sobre o respeito ao devido processo legal”, afirmou o grupo em comunicado.

Ativistas relataram ainda que a família de Soltani não recebeu esclarecimentos oficiais sobre as etapas do julgamento. Mesmo com a tentativa de intervenção da irmã, que é advogada, as autoridades teriam impedido o acesso aos autos, tornando a sentença, segundo a ONG, definitiva.

Quem é Erfan Soltani

Morador do bairro de Fardis, em Karaj, Erfan Soltani foi detido dentro de casa no dia 8 de janeiro, após manifestações registradas na região. De acordo com informações do portal Iranwire, ele trabalhava no setor de vestuário e havia sido recentemente contratado por uma empresa privada.

Pessoas próximas o descrevem como alguém interessado em moda, esportes e estilo de vida saudável. Em redes sociais, algumas ainda ativas, segundo o portal, Soltani aparecia compartilhando momentos simples do cotidiano, como treinos de musculação e atividades esportivas.

Ainda segundo o Iranwire, ele teria recebido mensagens de intimidação atribuídas a agentes de segurança, mas manteve seu apoio aos protestos.

O Irã está sofrendo uma forte onda de manifestações há 16 dias. A reação por parte da população começou por conta da grave situação econômica e a disparada nos preços no país. Os iranianos também exigem que aiatolá Ali Khamenei saia do poder.