Cantor espanhol Julio Iglesias é acusado de abuso sexual

A denúncia foi formalmente apresentada no dia 5 de janeiro pela organização Women’s Link Worldwide junto da Promotoria da Audiência Nacional espanhola

Julio Iglesias (Bertrand Guay/AFP)

Um dos principais cantores da Espanha, Julio Iglesias, de 82 nos, foi acusado de abuso sexual e abuso de poder por duas ex-funcionárias, num caso que se tornou público hoje. A denúncia contra o cantor foi formalmente apresentada no dia 5 de janeiro pela organização Women’s Link Worldwide junto da Promotoria da Audiência Nacional espanhola, que confirmou a abertura de diligências.

As denúncias foram reveladas por meio de uma investigação conjunta do jornal Univision Noticias e elDiario.es, que colheram depoimentos de 15 ex-funcionárias de Iglesias ao longo de mais de três anos. Duas delas, uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta, acusam o cantor espanhol de agressões sexuais, assédio continuado, humilhações e controle psicológico quando trabalhavam, em 2021, nas mansões do artista na República Dominicana e nas Bahamas.

De acordo com os depoimentos, as mulheres descreveram toques não consentidos, coerção sexual, insultos e um ambiente de trabalho marcado pelo medo e pela dependência. Uma das ex-empregadas relata ter sido pressionada a manter relações sexuais com o cantor, descrevendo penetrações, bofetadas e abusos verbais. Ambas afirmam que trabalhavam cerca de dez horas por dia e que, sob o pretexto da pandemia de Covid, lhes era restringida a saída das propriedades.

“Ele me usava quase todas as noites Eu me sentia como um objeto, como uma escrava”, reportou Rebeca (nome fictício). Além disso, acrescentou que os encontros sexuais quase sempre aconteciam com a presença e participação de outra funcionária que ocupava uma posição hierárquica superior.

Outra mulher entrevistada que delatou os abusos, Laura (nome fictício), contou que Iglesias a beijou na boca e tocou nos seus seios contra a sua vontade. "Estávamos na praia e ele se aproximou e tocou nos meus mamilos", disse a ex-funcionária, que relatou que uma situação similar também na piscina da casa do cantor em Punta Cana, um resort de luxo na República Dominicana.

A revelação está causando muitas reações no país, no âmbito judicial, midiático e até político.

A ministra espanhola da Igualdade, Ana Redondo, defendeu que as acusações devem ser investigadas até ao fim. “Quando não há consentimento, há agressão”, afirmou. Ana ainda alertou para a ligação frequente entre violência sexual e abuso de poder.

A vice-presidente do Governo e líder da plataforma Sumar, Yolanda Díaz, também classificou os relatos como arrepiantes e agradeceu às mulheres corajosas que romperam o silêncio.