Sobe para pelo menos dois mil o número de manifestantes mortos no Irã

Nesta terça-feira (13), a ONG Iran Human Rights denunciou que o número de mortos nos protestos que contestam há 16 dias o regime do Irã subiu para pelo menos duas mil pessoas, denunciou O balanço anterior referia que tinham sido mortos 648 manifestantes em 14 cidades do território iraniano desde 28 de dezembro, quando teve inicio os protestos.

A contestação visava no começo apenas o custo de vida e a crise econômica que afeta o país que sofre várias sanções econômicas, no entanto depois se tornou um protesto político contra as autoridades de Teerã.

A Organização dos Mujahedin do Povo do Irã (OMPI), um grupo de oposição ao regime, que baseia os cálculos em fontes locais, hospitais e familiares das vítimas, estima que o número de mortos atinja os três mil.

Por sua vez, o jornal britânico The Times avançou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei tem preparado um plano de contingência para deixar o país e se refugiar na Rússia caso a onda de protestos em curso ameacem a sobrevivência do regime.

O Irã também está há mais de 108 horas sem internet, de acordo com o grupo de monitorização de cibersegurança NetBlocks, com sede em Londres.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou a violenta repressão do regime de Khamenei aos manifestantes e garantiu que a União Europeia (UE) está ao lado dos corajosos iranianos.

"O regime iraniano deve cessar a violenta repressão contra o seu próprio povo. Estamos ao lado dos corajosos iranianos que reivindicam direitos básicos, dignidade e liberdade", pode ler-se, numa mensagem divulgada hoje à noite na sua conta na rede social X.

Enquanto isso, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, considerou hoje que o regime iraniano está nos seus últimos dias e semanas. “Se um regime só consegue se manter no poder pela força, então está efetivamente no seu fim. Creio que estamos assistindo aos últimos dias e semanas deste regime”, disse Merz.

Já as Forças da Defesa de Israel (FDI dizem ainda estar prontas e em alerta para cenários inesperados devido à situação de instabilidade no Irã.

A declaração da FDI ocorre após Teerã ter ameaçado retaliar um eventual ataque de Israel ou dos Estados.