Protestos contra polícia de imigração dos EUA reúnem milhares após morte em Minneapolis

O protesto foi um dos centenas de planejados para cidades em todo o país durante o fim de semana.

Pessoas se reúnem na rua onde Renee Nicole Good, de 37 anos, foi baleada e morta à queima-roupa em 7 de janeiro por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), enquanto aparentemente tentava fugir de agentes que cercavam seu carro, em Minneapolis, Minnesota, em 8 de janeiro de 2026. Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) atirou e matou uma mulher americana nas ruas de Minneapolis em 7 de janeiro, o que levou a enormes protestos e indignação de líderes locais que rejeitaram as alegações da Casa Branca de que ela era uma terrorista doméstica. A mulher, identificada pela mídia local como Renee Nicole Good, de 37 anos, foi atingida à queima-roupa enquanto aparentemente tentava fugir de agentes que cercavam seu carro, que, segundo eles, estava bloqueando a passagem. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) ( AFP)

Milhares de pessoas marcharam em Minneapolis, nos Estados Unidos neste sábado, 11, para protestar contra a morte de uma mulher por um agente federal de imigração e o tiroteio que feriu duas pessoas em Portland. Os líderes dos protestos de Minnesota pediram aos manifestantes que mantivessem a calma.

“Estamos todos vivendo com medo neste momento”, disse Meghan Moore, mãe de dois filhos de Minneapolis que aderiu ao protesto. “O ICE está criando um ambiente em que ninguém se sente seguro, e isso é inaceitável.”

Na noite de sexta-feira, 9, um protesto em frente a um hotel em Minneapolis que atraiu cerca de mil pessoas se tornou violento quando os manifestantes jogaram gelo, neve e pedras nos policiais, disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O’Hara.

Um agente sofreu ferimentos leves após ser atingido por um pedaço de gelo, disse O’Hara. Vinte e nove pessoas foram multadas e liberadas, disse ele.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, enfatizou que, embora a maioria dos protestos tenha sido pacífica, aqueles que causarem danos à propriedade ou colocarem outras pessoas em perigo serão presos. Ele culpou “os agitadores que estão tentando incitar grandes multidões”.

“É isso que Donald Trump quer”, disse Frey sobre o presidente, que exigiu esforços massivos de fiscalização da imigração em várias cidades dos EUA. “Ele quer que mordamos a isca.”

O governador de Minnesota, Tim Walz, ecoou o apelo à paz.

“Trump enviou milhares de agentes federais armados ao nosso estado, e levou apenas um dia para que eles matassem alguém”, disse Walz nas redes sociais. “Agora, ele não quer nada mais do que ver o caos distrair a atenção dessa ação horrível. Não dê a ele o que ele quer.”

“Lutaremos com manifestações pacíficas, nos tribunais, por meio de debates públicos e nas urnas. Mantenham a paz. E mantenham a fé”, disse Walz mais tarde em outra postagem.

