Tempestades na Europa provocam danos, mortes e cortes de energia

Tempestade Goretti passou pelo norte da Europa (LOU BENOIST / AFP)

A tempestade Goretti atinge a França e o Reino Unido com ventos fortes, chuva, inundações e neve, enquanto a tempestade Elli afeta países da região dos Bálcãs e a Alemanha. Os temporais trouxeram uma intensa onda de frio e rajadas de vento que já causaram diversos danos e cortes de energia em milhares de residências. Nesta semana pelo menos 10 mortes foram registradas relacionadas com o clima em toda a Europa.

De acordo com as autoridades francesas, no norte da França, sobretudo na Normandia, cerca de 380 mil casas ficaram sem luz e a noite foi registrada rajadas de vento de até 216 quilômetros por hora na região de Manche. A ventania derrubou árvores e algumas colidiram em prédios na região de Seine-Maritime, mas sem causar feridos. As escolas estão fechadas em várias partes do norte de França, onde foram emitidos alertas meteorológicos em mais 30 regiões.

Durante a noite ondas gigantes ainda quebraram as muralhas de portos no extremo noroeste do país, provando enchentes. O temporal obrigou ao encerramento de estradas e portos, incluindo o de Dieppe. Em Étretat e Fécamp, os governantes disseram que as cidades sofrem com grandes cheias.

Em Paris, aconteceram ocorrências devido a quedas de árvores, telhados arrancados ou queda de linhas elétricas. Seis pessoas ficaram feridas.

Já o Met Office, o serviço meteorológico nacional britânico, emitiu um raro alerta meteorológico vermelho, o mais elevado, para o sudoeste de Inglaterra, na quinta-feira à noite. Estes alertas vermelhos são anunciados quando os meteorologistas consideram muito provável que ocorram condições que representem risco de vida. O órgão advertiu que ondas muito grandes tornarão algumas zonas costeiras muito perigosas.

No sul da Inglaterra também milhares de pessoas ficaram hoje sem eletricidade. Nas Ilhas Scilly, na Cornualha, as rajadas de vento chegaram a quase de até 160 km/h no arquipélago situado ao largo da ponta sudoeste da Inglaterra. O governo local relatou estradas bloqueadas, edifícios instáveis, serviço ferroviário interrompido e cortes de energia que deixaram uma parte da população sem água.

Segundo a National Grid, gestora da rede de transmissão de eletricidade do país, mais de 57 mil pessoas ficaram sem eletricidade no sudoeste de Inglaterra, nas Midlands e no País de Gales. O Med Office informou que à medida que a tempestade se moveu pelo Reino Unido, colidiu com uma massa de ar ártico já existente, trazendo neve para as regiões do norte e chuvas fortes para o sul.

O norte da Escócia também sofre com mais de meio metro de neve que cai desde o início da semana. Aproximadamente 250 escolas em toda a Escócia estão fechadas, muitas pelo quinto dia consecutivo. A National Rail avisou as pessoas do o Reino Unido para se informarem antes de viajar, uma vez que a tempestade acarretou atrasos em vôos, operações aéreas nos aeroportos suspensas ou reduzidas em serviços da Inglaterra, Escócia e País de Gales.

Enquanto isso, o norte da Alemanha teve graves perturbações devido à neve intensa e aos ventos fortes provocados pela tempestade Elli, com escolas fechadas em Hamburgo e Bremen, além de voos e serviços ferroviários de longa distância cancelados. Diversas estradas principais ainda ficaram paralisadas, incluindo algumas com centenas de quilômetros a sul, na região de Frankfurt. Os serviços meteorológicos alemães alertaram para a possibilidade de ventos com força de furacão em zonas ao longo do Mar do Norte e no sudoeste e de até 15 centímetros de neve em algumas áreas do país nesta sexta-feira (09).

A tempestade deve atingir todo o país e as temperaturas mínimas devem cair neste fim de semana para -10° graus C, chegando mesmo aos -20° graus C em algumas localidades, de acordo com o serviço nacional de meteorologia DWD. O jornal Bild noticiou que os hospitais estão sobrecarregados devido ao número de pacientes vítimas de quedas suscitadas pelo gelo.

Além disso, na região dos Bálcãs, fortes nevascas e chuvas torrenciais no início da semana provocaram centenas de evacuações em vários países e causou a morte de, pelo menos, duas pessoas.

Na Albânia, um dos países mais afetados da região, o primeiro-ministro Edi Rama comunicou que as autoridades estavam começando a contabilizar os custos das inundações, depois de centenas de casas terem sido afetadas, especialmente no sul.

Mas os avisos meteorológicos para condições de gelo e queda de neve continuam em vigor na maior parte da região, incluindo na Sérvia, onde partes do oeste ficaram sem eletricidade durante dias, após a tempestade de neve ter derrubado linhas elétricas.

Na Moldávia, cerca de 600 escolas tiveram que ser encerradas até a próxima segunda-feira e aproximadamente mil casas estão sem eletricidade na Romênia. A Turquia notificou a morte de cinco pessoas em decorrência de incidentes gerados pelas chuvas.