Protestos tomam conta de cidades dos EUA após morte de mulher por agente da imigração

Pessoas se concentram no local do tiroteio para protestos e homenagens à vítima

Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos ( AFP)

A cidade de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, tem sido palco de protestos desde quarta-feira (7) depois de Renee Nicole Good, uma mulher norte-americana de 37 anos, ter sido baleada em seu carro durante uma operação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). Renee não resistiu aos ferimentos e morreu.

Desde o incidente, escalou a tensão em Minneapolis e inúmeras pessoas se concentram no local do tiroteio para protestos e homenagens à vítima, além de muitos estarem presentes em frente ao prédio federal Bishop Henry Whipple, sede de um dos principais tribunais de imigração da cidade. Os protestos ainda se estenderam à cidade vizinha de St. Paul, com dezenas de manifestantes reunidos junto a instalações federais, que expressam palavras de ordem contra o ICE e exigem justiça.

Segundo um comunicado da administração das Escolas Públicas de Minneapolis, ficou decidido interromper as aulas e manter os estabelecimentos escolares fechados pelo menos até sexta-feira. “A suspensão das aulas é uma medida preventiva diante dos incidentes que estão sendo registrados em vários pontos da cidade”, diz nota.

Também acontecem atos contra a ação do ICE nas cidades de Nova York com os participantes empunhando cartazes onde se lê "ICE fora de Nova York”. Outros atos ainda foram convocados hoje na Carolina do Norte e Texas, Califórnia e Utah.

Por outro lado, a versão oficial do governo de Donald Trump é de que o agente agiu em legítima defesa após a vítima, que estava em um carro, ameaçar o atropelar. A secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, chamou o incidente de quarta-feira (07) como um ato de terrorismo doméstico e afirmou que um oficial experiente seguiu seu treinamento atuando em legítima defesa.

O relato é contestado por testemunhas e por um vídeo que registrou o momento do disparo. O governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, ambos democratas, contestaram imediatamente a versão do governo federal e culparam o presidente Donald Trump. “Uma provocação desnecessária ao implantar a aplicação da lei federal”, disse Walz.

Já as autoridades federais norte-americanas classificaram a ação do ICE como a maior operação do DHS de todos os tempos, com cerca de dois mil agentes federais para reprimir a imigração promovida pela administração Trump.