EUA anunciam que tomaram controle do petroleiro russo no Atlântico

O navio vem sendo seguido por forças dos EUA há cerca de duas semanas e é alvo de sanções

EUA anunciam apreensão de petroleiro no Caribe (Reprodução de vídeo)

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (7), a apreensão de um petroleiro de bandeira russa no Atlântico Norte, que estava sancionado, após vários dias de perseguição desde que zarpou da Venezuela.

A apreensão da embarcação foi uma operação conjunta entre o Departamento de Segurança Interna e militares dos EUA, informou o Comando Europeu dos Estados Unidos, responsável pela região, em uma publicação no X.

"O bloqueio do petróleo venezuelano sancionado e ilícito permanece em PLENO VIGOR — em qualquer lugar do mundo", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, no X.

Na semana passada, Moscou pediu oficialmente que Washington interrompesse a perseguição ao petroleiro, mas até o momento nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado americano, nem o governo russo se manifestaram.

De acordo com o New York Times, o Bella 1 saiu do Irã em direção à Venezuela e foi abordado no Mar do Caribe. Os EUA alegam que o navio navegava sem bandeira válida, o que permitiria a interceptação com base no direito internacional.

Após se recusar a obedecer às ordens americanas, a tripulação alterou a rota e seguiu em direção ao Atlântico. Em seguida, o navio tentou obter proteção russa, passou a ostentar uma bandeira no casco e informou por rádio que operava sob autoridade de Moscou.

Ainda segundo o jornal, a embarcação foi registrada recentemente na Rússia com o nome Marinera, tendo o porto de Sochi, no mar Negro, como origem oficial.