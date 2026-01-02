Israel proíbe 37 ONGs de ajuda internacional em Gaza

Faixa de Gaza (OMAR AL-QATTAA/AFP)

O governo de Tel Aviv confirmou nesta sexta-feira (02) a proibição do acesso à Faixa de Gaza de 37 importantes organizações humanitárias internacionais, incluindo os Médicos Sem Fronteiras e a OXFAM, por não terem ainda fornecido os dados de seus funcionários, obrigatório de acordo com um controverso novo processo de registro imposto pelas autoridades israelenses.

“As organizações que não cumpriram as normas exigidas em matéria de segurança e transparência irá ter a sua licença suspensa”, declarou o Ministério da Diáspora e da Luta contra o Antissemitismo de Israel.

As 37 ONGs afetadas são de 16 países, como Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Espanha, Holanda, Suíça, Suécia e Japão, e entre elas estão algumas conceituadas mundialmente, como os Médicos Sem Fronteiras (MSF), a Ação contra a Fome, a Cáritas, o Movimento pela Paz e OXFAM Internacional, uma confederação global de organizações que luta contra a desigualdade para erradicar a pobreza e a injustiça, atuando em mais de 90 países e que possui mais de três mil parceiros.

A decisão de Israel foi hoje veementemente condenada por 18 ONGs israelenses, que afirmaram que tal processo viola os princípios humanitários fundamentais de independência e neutralidade, e ressaltaram também que o governo de Israel tem a obrigação de garantir a prestação de ajuda nos territórios palestinos.

“Estas medidas restringem ainda mais o acesso à assistência vital em territórios que se encontram num momento de necessidade crítica”, declararam em conjunto organizações como B’Tselem, Breaking the Silence (de antigos combatentes israelenses), Combatentes pela Paz, Hamoked (de luta pelos direitos humanos), Médicos pelos Direitos Humanos ou o Comitê Público contra a Tortura em Israel

A Autoridade Nacional Palestina condenou a suspensão das ONGs na região e classificou a medida como arbitrária, com o objetivo final de eliminar testemunhas dos crimes de Israel nos territórios palestinos ocupados.