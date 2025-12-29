Rússia acusa a Ucrânia de atacar residência de Putin

Segundo o chanceler russo, Sergei Lavrov, o regime de Kiev fez um ataque terrorista na última noite

Presidente da Rússia, Vladimir Putin ( SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP)

A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter lançado um ataque com 91 drones contra a casa do presidente russo Vladimir Putin, na região de Novgorod. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já veio negar as acusações, considerando que Moscou está a tentar minar as conversações de paz entre a Ucrânia e os Estados Unidos.

Segundo o chanceler russo, Sergei Lavrov, o regime de Kiev fez um ataque terrorista na última noite. Lavrov já alertou para uma "resposta" após este ataque e que foi realizado durante intensas negociações entre a Rússia e os EUA.

Por usa vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou as acusações e afirmou que se trata de uma completa invenção e que a Rússia está recorrendo a declarações perigosas para minar todas as conquistas dos esforços diplomáticos alcançados entre negociadores ucranianos e norte-americanos.

“As acusações russas são uma forma de Moscou justificar futuros ataques contra a capital da Ucrânia, visando edifícios governamentais em Kiev. É uma completa invenção destinada a justificar ataques adicionais contra a Ucrânia, incluindo Kiev, bem como a própria recusa da Rússia em tomar as medidas necessárias para pôr fim à guerra. São típicas mentiras russas. Além disso, os russos já atacaram Kiev no passado, incluindo o edifício do Gabinete de Ministros", argumentou Zelensky.