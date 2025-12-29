Tailândia acusa o Camboja de violar acordo com a invasão do seu espaço aéreo com drones

As Forças Armadas tailandesas disseram que a ação do Camboja representa uma provocação e uma violação das medidas destinadas a reduzir as tensões entre os governos

Tensão fronteiriça entre Camboja e Tailândia (AFP Photo/Agence Kampuchea Press AKP)

A Tailândia acusou hoje o Camboja de violar o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor recentemente, uma vez que Bangkok afirmou que foram detectados nas últimas horas cerca de 250 drones sobre o território tailandês na zona ao longo da fronteira comum de 800 quilômetros.

As Forças Armadas tailandesas disseram que a ação do Camboja representa uma provocação e uma violação das medidas destinadas a reduzir as tensões entre os governos de Bangkok e Phnom Penh.

Já as autoridades cambojanas ainda não se pronunciaram até o momento sobre a acusação da Tailândia sobre a violação do espaço aéreo.

A Tailândia e o Camboja anunciaram no sábado (27) um cessar-fogo imediato após três semanas de conflito fronteiriço, que deixou mais de 100 mortos e deslocou mais de meio milhão em ambos os lados. O acordo firmado estipulou o retorno de civis e ainda o congelamento de posições militares, porém as disputas históricas de décadas desde o período colonial francês na fronteira continuam.

Mas, em julho uma primeira fase de confrontos também causou 43 mortos em cinco dias, antes de ser estabelecida uma trégua.

Além disso, um outro acordo foi posteriormente assinado no final de outubro em Kuala Lumpur, na Malásia, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pressionou os dois países vizinhos. No entanto foi suspenso posteriormente pela Tailândia após a alegação de que diversos de seus soldados ficaram feridos na explosão de uma mina militar terrestre na zona de fronteira, o que desencadeou a retomada dos conflitos e a troca mútua de acusações.