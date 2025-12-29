China pretende reduzir tarifas de importação sobre centenas de produtos a partir de 2026

Serão 935 produtos com tarifas reduzidas pela China a partir de 1º de janeiro de 2026

Bandeiras da China (Freepik)

A China aplicará tarifas provisórias de importação abaixo do nível de nação mais favorecida para 935 produtos a partir de 1º de janeiro de 2026, em uma tentativa de ampliar a oferta de bens de alta qualidade no mercado interno, informou a agência estatal chinesa Xinhua nesta segunda-feira (29).

Importações que fortaleçam a autossuficiência tecnológica do país, apoiem a transição para uma economia mais verde e melhorem o bem-estar da população terão tarifas reduzidas, afirmou a Xinhua, citando decisão da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado.

Entre os produtos contemplados estão materiais avançados, recursos verdes e bens médicos, como itens usados em manufatura de ponta, baterias de íon-lítio e equipamentos de saúde.

A comissão também determinou o fim das tarifas provisórias sobre itens como micromotores, máquinas de impressão e ácido sulfúrico retomando as alíquotas de nação mais favorecida, acrescentou a Xinhua.

Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.