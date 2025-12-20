Bill Clinton, Mick Jagger e Michael Jackson: as personalidades que aparecem nos 'arquivos de Epstein'

Diversas personalidades famosas aparecem em fotos e documentos contidos no lote de arquivos do Caso Epstein, incluindo o ex-presidente dos EUA Bill Clinton e os músicos Mick Jagger e Michael Jackson

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nesta sexta-feira (19) um primeiro lote de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein.

Os arquivos, que incluem fotos, vídeos e documentos de investigação, foram publicados após o Congresso americano aprovar em novembro um projeto de lei que determinava a divulgação integral das informações sobre a investigação até sexta-feira.

No entanto, democratas e alguns republicanos acusaram o Departamento de Justiça (DOJ) de violar suas obrigações legais depois que este afirmou que não seria capaz de divulgar todos os arquivos dentro do prazo. Muitos detalhes nos milhares de arquivos também foram fortemente censurados.

Diversas personalidades famosas aparecem em fotos e documentos contidos no lote de arquivos, incluindo o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, os músicos Mick Jagger e Michael Jackson, e Andrew Mountbatten-Windsor, antes conhecido como príncipe Andrew.

Ser mencionado ou ter sua foto nos arquivos não indica qualquer irregularidade. Muitas das pessoas identificadas nos arquivos ou em divulgações anteriores relacionadas negaram qualquer relação com os crimes cometidos por Epstein.

Os 'arquivos de Epstein' contêm mais de 300 gigabytes de dados, documentos, vídeos, fotografias e áudios armazenados no principal sistema eletrônico de gerenciamento de casos do FBI.

Jeffrey Epstein foi condenado pela primeira vez em 2008, no Estado americano da Flórida, por solicitar serviços de prostituição a uma pessoa menor de 18 anos.

Posteriormente, foi preso em Nova York em 2019 por acusações de tráfico sexual, acusado de comandar "uma vasta rede" de meninas menores de idade para exploração sexual. Ele foi encontrado morto em sua cela meses depois.

Fotos do ex-presidente dos EUA, Bill Clinton

Várias das imagens divulgadas incluem o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton. Uma foto o mostra nadando em uma piscina, e outra o mostra deitado de costas com as mãos atrás da cabeça no que parece ser uma banheira de hidromassagem.

Clinton foi fotografado com Epstein diversas vezes durante os anos 1990 e início dos anos 2000, antes da primeira prisão do magnata financeiro. Ele nunca foi acusado de irregularidades por sobreviventes dos abusos de Epstein e negou ter conhecimento de seus crimes sexuais.

Um porta-voz de Clinton comentou sobre as novas fotos, dizendo que elas foram tiradas há décadas. "Eles podem divulgar quantas fotos granuladas de mais de 20 anos quiserem, mas isso não tem a ver com Bill Clinton. Nunca teve, nunca terá", escreveu Angel Ureña nas redes sociais.

"Existem dois tipos de pessoas aqui. O primeiro grupo não sabia de nada e cortou relações com Epstein antes que seus crimes viessem à tona. O segundo grupo continuou o relacionamento com ele depois."

"Nós estamos no primeiro grupo. Nenhuma manobra de protelação por parte das pessoas do segundo grupo mudará isso."

A porta-voz disse ainda que todos, especialmente os apoiadores do presidente Donald Trump, "esperam respostas, não bodes expiatórios."

Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker e Mick Jagger

Michael Jackson e Diana Ross com Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. (crédito: Departamento de Justiça dos EUA)

Os documentos recém-divulgados incluem mais fotos e menções a celebridades do que qualquer outro arquivo do caso Epstein já divulgado. O ex-magnata do setor financeiro era conhecido por ter conexões nos setores de entretenimento, política e negócios.

Algumas imagens divulgadas pelo Departamento de Justiça o mostram com estrelas como Michael Jackson, Mick Jagger e Diana Ross. Não está claro onde ou quando as fotos foram tiradas, ou em que contexto.

Também não está claro se Epstein tinha alguma ligação com todas essas figuras ou se ele compareceu a esses eventos.

Fotos divulgadas anteriormente do acervo de Epstein incluíam fotos em que ele não aparecia, em eventos nos quais ele não estava presente, e que não foram tiradas por ele.

Em uma das fotos recém-divulgadas, Epstein é fotografado com Michael Jackson. O ídolo pop está usando um terno e Epstein aparece com um moletom com zíper.

Epstein teria apresentado Trump a uma menina de 14 anos

O presidente dos EUA também é mencionado no conjunto de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça.

Documentos judiciais detalham que Epstein teria apresentado uma menina de 14 anos a Trump em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

Durante o suposto encontro na década de 1990, Epstein cutucou Trump com o cotovelo e "perguntou a ele, em tom de brincadeira", referindo-se à menina: "Essa é boa, né?", diz o documento.

Trump sorriu e assentiu em concordância, de acordo com o processo movido contra o espólio de Epstein e Ghislaine Maxwell em 2020.

O documento afirma que "ambos riram" e a menina se sentiu desconfortável, mas "na época, era muito jovem para entender o porquê". A vítima alega ter sido aliciada e abusada por Epstein durante muitos anos. No processo judicial, ela não faz acusações contra Trump.

O suposto episódio é uma das pouquíssimas menções ao presidente nos milhares de documentos divulgados na sexta-feira. Ele pode ser visto em várias fotos, mas sua participação é mínima.

A Sala de Guerra de Trump, a conta oficial X da operação política do presidente, publicou fotos de Clinton após a divulgação.

A secretária de imprensa de Trump também republicou imagens de Clinton, dizendo "Oh, meu Deus!". No entanto, ainda há páginas a serem divulgadas.

O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou que "centenas de milhares" de páginas de documentos ainda estão sendo revisadas e ainda não foram tornadas públicas.

O presidente dos EUA já havia dito que era amigo de Epstein há anos, mas afirmou que eles se desentenderam por volta de 2004, anos antes da primeira prisão de Epstein. Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein.

