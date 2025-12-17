'Estamos obtendo direitos sobre terras e petróleo', diz Trump sobre Venezuela
"A Venezuela expulsou nossas empresas, queremos voltar", disse o presidente americano a repórteres
Publicado: 17/12/2025 às 21:50
Presidente dos EUA, Donald Trump (Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira 17, que os Estados Unidos estão obtendo direitos sobre terras e petróleo que a Venezuela tirou dos americanos ilegalmente.
"A Venezuela expulsou nossas empresas, queremos voltar", disse Trump a repórteres.
Sobre a situação dos petroleiros no país latino-americano, o republicano comentou que "é um bloqueio. Não deixaremos ninguém entrar.".
Ele ainda culpou a administração do ex-presidente, Joe Biden, pela situação em que os EUA foram colocados em relação ao governo de Nicolás Maduro.