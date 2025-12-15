Negociações decorrem em Berlim sobre plano de paz para a Ucrânia

Fontes apontam que os Estados Unidos reiteraram à Ucrânia que deve retirar suas tropas de Donetsk, região que pertenceria a Rússia apos um cessar-fogo

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (LUDOVIC MARIN / POOL / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está em Berlim, onde decorrem negociações sobre um plano de paz com os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que conta também com a participação do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. “O que os EUA colocaram em cima da mesa aqui em Berlim em termos de garantias legais e materiais é realmente considerável”, avançou, durante a coletiva de imprensa junto com Zelensky.

Mas, apesar da revisão do plano norte-americano por Kiev e os europeus, que foi encaminhado a Washington, fontes apontam que os Estados Unidos reiteraram à Ucrânia que deve retirar suas tropas de Donetsk, região que pertenceria a Rússia apos um cessar-fogo. Donetsk e Lugansk formam o Donbass, região altamente russófona.

Este ponto é a reivindicação central para Moscou, que desde 2014 reclama a independência de todo o Donbass. A questão territorial continua, assim, sendo o principal impasse no avanço das negociações, com a Ucrânia argumentando que são necessárias mais conversações.

Já o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa ucraniano, Rustem Umerov, indicou hoje que as delegações alcançaram progressos reais na segunda rodada de negociações de paz na capital alemã. "Nos últimos dois dias, as negociações entre a Ucrânia e os EUA foram construtivas e produtivas, com progressos reais alcançados. A equipe americana liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner está trabalhando de forma extremamente construtiva para ajudar a Ucrânia a encontrar um caminho para um acordo de paz duradouro", afirmou,

Além disso, os líderes do Reino Unido, França, Itália, Países Baixos, Polônia e Suécia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, estão entre os que deverão também marcar presença nas reuniões em Berlim ainda nesta segunda-feira (15).

