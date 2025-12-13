Ataque a tiros na Brown University deixa vários feridos

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade

Ataque em universidade nos Estados Unidos deixou vítimas (Reprodução)

Diversas pessoas ficaram feridas neste sábado (13) por disparos de arma de fogo no campus da Brown University, no nordeste dos Estados Unidos, informou a polícia local.

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu na rede social X a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país.

A Universidade de Brown emitiu alerta por volta das 16h20 com atirador perto do campus Barus & Holley. "Imediatamente informamos nossa comunidade para procurar abrigo no local, trancando portas, silenciando telefones e permanecendo escondidos até novo aviso".

A própria instituição informou que relatórios confirmaram "múltiplas vítimas de tiros", encaminhadas a hospitais locais, mas que ainda não há informações sobre o estados de saúde.

Mais tarde, emitiu um alerta negando que tivesse havido um segundo tiroteio.

Trump

Em sua rede social, o presidente dos EUA, Donald Trump , disse que havia sido informado sobre o tiroteio. "Que Deus abençoe as vítimas e suas famílias!", escreveu.