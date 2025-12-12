Trump lança cartão dourado para residir nos EUA por um milhão de dólares

Gold Card (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, lançou hoje um processo que acelera as autorizações de residência nos Estados Unidos para quem desembolsar um milhão de dólares. O Trump Gold Card é um visto baseado na capacidade da pessoa requerente proporcionar um benefício substancial aos Estados Unidos, de acordo com publicação do site do governo.

“O cartão dourado Trump do governo dos Estados Unidos já está aqui. O programa é um caminho direto para a cidadania para todas as pessoas qualificadas e verificadas”, assinalou Trump nas redes sociais.

Segundo a Casa Branca, em troca de um milhão de dólares e de mais 15 mil dólares em despesas de processamento, os requerentes irão receber o direito a residência em tempo recorde. O cartão dourado tem imagens de Trump, da estátua da Liberdade e de uma águia, com a assinatura do presidente dos Estados Unidos.

Em fevereiro, na ocasião em que foi anunciado o começo desta iniciativa, o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, informou que o visto dourado funcionaria como substituto do visto EB-5 reservado a investidores estrangeiros.

Mas, além do cartão dourado, também foram abertas inscrições para o cartão platina, que custará cinco milhões de dólares somado a mais 15 mil dólares da taxa de processamento do Departamento de Segurança Interna. A administração Trump aponta que a vantagem é que os estrangeiros que comprarem o cartão de platina terão a possibilidade de passar até 270 dias nos Estados Unidos sem estarem sujeitos aos impostos americanos sobre rendimentos não americanos.