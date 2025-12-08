Japão emite alerta de tsunami depois de potente terremoto
Espera-se que a primeira onda chegue por volta das 23h40 locais (11h40 em Brasília) às zonas portuárias de Aomori e Iwate
Publicado: 08/12/2025 às 12:22
Alerta de tsunami é emitido enquanto imagens ao vivo de um barco deixando um porto costeiro são exibidas em uma televisão em Sapporo, no Japão (GREG BAKER/AFP)
O Japão emitiu um alerta de tsunami nesta segunda-feira (8) depois de um terremoto de magnitude 7,6 no Pacífico e a agência meteorológica alertou que ondas de até quatro metros podem atingir o litoral.
Espera-se que a primeira onda chegue por volta das 23h40 locais (11h40 em Brasília) às zonas portuárias de Aomori e Iwate, na ilha principal do Japão, Honshu, informou a rede pública NHK.