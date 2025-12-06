Influenciador é preso após postar selfie em incêndio em Hong Kong

Além de tirar as fotos, o youtuber chamou as vítimas do incêndio de "pecadores"

O influenciador publicou imagens debochando das vítimas do incêndio (Foto: Reprodução-Redes Sociais)

Um influenciador digital chines, identificado apenas como "Kenny", foi preso pela polícia de Hong Kong após postar nas redes sociais fotos em frente a um incêndio que deixou 159 mortos. As chamas atingiram um complexo residencial no distrito de Tai Po na última quarta-feira (26 /11), nas imagens é possível ver o influenciador fazendo poses com as mão e sorrindo com a tragédia ao fundo.

Kenny é dono do canal do Youtube Kowloon King, e de acordo com o portal de notícias Global Times, além das imagens em tom irônico, ele também chamou as vítimas do incêndio de "pecadores". O youtuber pode receber uma pena de um a sete anos de prisão.

As postagens do influenciador rapidamente viralizaram de forma negativa pelas redes sociais chinesas. Kenny fazia parte do chamado: “White Card Alliance”, um grupo de pessoas que se incentivam a “quebrar as regras” e “ultrapassar os limites”.

O incêndio no complexo habitacional foi considerado o mais letal da história da cidade de Hong Kong, mobilizando mais de 800 bombeiros que trabalharam durante mais de um dia inteiro para combater as chamas. Até o momento, as investigações indicam que materiais usados nas paredes externas dos prédios, contribuíram para uma rápida propagação das chamas.

As informações são do Correio Braziliense.