Morre o mundialmente renomado arquiteto Frank Gehry

Frank Gehry (Getty Images via AFP)

Nesta sexta-feira-feira (05), morreu aos 96 anos o conceituado arquiteto canadense Frank Gehry, considerado um dos maiores do mundo e uma figura central na arquitetura moderna.

Gehry é um dos grandes nomes da arquitetura no século XX pelo seu papel inovador ao atravessar as fronteiras entre arquitetura e arte, e ainda pelo desconstrutivismo das suas famosas criações que tem a capacidade de alterar a maneira de percepção do mundo.

Conhecido por seu design arrojado, cheio de estruturas curvas e dinâmicas, geralmente em metal, concreto e vidro, o arquiteto projetou prédios célebres que são avaliados como objetos de arte que interagem com o ambiente. Ente eles, o famoso Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, a Casa Dançante, em Praga, a Louis Vuitton Foundation, em Paris, e o Biomuseu, no Panamá.

Essas obras solidificaram Frank Gehry como um dos arquitetos mais influentes e reconhecidos, que desafiou convenções arquitetônicas e criou edifícios como grandes esculturas que se tornaram pontos turísticos e culturais por si só.

Frank Owen Goldberg, de origem judaica, nasceu em Toronto. Sua família decidiu no final dos anos 40 emigrarem para os Estados Unidos. Ele estudou arquitetura na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, tendo concluído os estudos em 1954. Nessa ocasião, mudou o último nome para Gehry, com o objetivo de se proteger do antissemitismo.