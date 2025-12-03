Kremlin diz que Putin aceita algumas das propostas dos EUA para acordo de cessar-fogo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acompanhado pelo enviado econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, e pelo assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, reúne-se com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e com o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner, no Kremlin, em Moscou (ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP)

Nesta quarta-feira (3), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que o presidente da Rússia Vladimir Putin aceitou algumas das condições propostas apresentadas na reunião com os enviados dos Estados Unidos para o fim da guerra contra a Ucrânia, sem revelar especificamente quais foram. No entanto, sublinhou que outras foram rejeitadas e que ainda não se alcançou um acordo final.

O porta-voz presidencial da Rússia também negou que Putin recusou as propostas, como divulgado em algumas mídias. "Ontem houve, pela primeira vez, uma troca direta de opiniões. Algumas coisas foram aceitas, outras foram consideradas inaceitáveis. Este é, afinal, um processo normal de trabalho para se chegar a um consenso", disse Peskov, que agradeceu a Donald Trump pelos seus esforços para alcançar a paz na Ucrânia.

Mas, Peskov reafirmou que Moscou continua disponível para as negociações e para se encontrar com os representantes do presidente norte-americano sempre que for necessário para obter o acordo de cessar-fogo.

"O trabalho está sendo realizado atualmente ao nível dos especialistas e é nesse nível de especialização que certos resultados devem ser alcançados, sendo que são eles que servirão de base para contatos do mais alto nível", acrescentou.

Enquanto isso, o principal conselheiro de Putin para os Negócios Estrangeiros, Yuri Ushakov, classificou a reunião como útil e frisou que a Rússia está negociando um acordo para a Ucrânia apenas com os EUA e que os dois países concordaram em não divulgar os detalhes das negociações, que são feitos a portas fechadas.

“O sucesso das forças armadas russas tem tido um impacto positivo nas conversações com os EUA. O clima é favorável”, garantiu Ushakov, acrescentando que Washington se mostrou receptivo com as considerações de Moscou num futuro acordo para Kiev, ou seja, um que atenda os objetivos e as posições russas.

O conselheiro de Putin, além disso, adiantou que um dos tópicos do encontro discutidos foi a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), assim como o reconhecimento internacional das fronteiras da Rússia, destacando que não quer o reconhecimento de novas fronteiras somente de alguns países.